Решения по урегулированию на Украине принимают в США

Президент Незалежной Владимир Зеленский не контролирует ситуацию в стране, как не контролировал ее и Петр Порошенко. Украинские власти послушно следуют плану, придуманному в Вашингтоне. Об этом заявил директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

Он напомнил, что под Минскими соглашениями стоит подпись Порошенко, под меморандумом "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 г. – подпись Зеленского. Несмотря на это, урегулирование в Донбассе не продвигается, обязательства не соблюдаются. Все дело в том, что стратегию поведения официального Киева придумывают американцы.

"Украинцы – всего лишь говорящие головы и послушные руки", – пояснил Попов в эфире ютуб-канала "PolitWera".

По его мнению, Зеленский оказался в ситуации даже хуже, чем был Порошенко. Тот просто не выполнял Минские соглашения, а сейчас из Киева звучат заявления о том, что прежние договоренности нужно дезавуировать де-юре. Если документы будут отозваны, это станет фактически признанием украинских властей, что они врали международному сообществу, а их подписи ничего не значат.

Ранее в Киеве заявили, что план урегулирования по Донбассу нужно пересмотреть, так как "жизненные реалии" за годы затянувшегося конфликта сильно изменились. Аналитики увидели в этих словах хитрую подоплеку, цель которой – выставить Россию в некрасивом свете.

Урегулирование в Донбассе Зеленский называл своим приоритетом, когда боролся за пост президента Незалежной. Спустя год во власти он заявил, что за один срок не сможет решить эту проблему.