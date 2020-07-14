Эксперт: Украина шантажирует Росиию и Европу выходом из минских соглашений

Эксперт: Украина шантажирует Росиию и Европу выходом из минских соглашений
Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти Незалежной пытаются вынудить европейских партнеров по "четверке" провести экстренный саммит

Украина последними своими заявлениями о возможности выхода из минских соглашений и категорическим отказом вносить в Конституцию страны закон об особом статусе Донбасса занимается шантажом Франции и Германии, да и России. Киевские стратеги пытаются этим добиться проведения экстренной встречи глав нормандской четверки. К такому выводу пришел политолог Максим Жаров.

Он полагает, что таким образом президент Незалежной Владимир Зеленский, президентство которого сейчас внутри соборной критикуется со всех сторон, хочет заручиться поддержкой со стороны Парижа и Берлина.

"Поэтому жесткая риторика главы украинского МИД по поводу России и Минских соглашений должна вынудить Германию и Францию пойти на созыв экстренного саммита даже в том случае, если решения предыдущего такого саммита Украина не выполнила", – цитирует РИА ФАН Жарова.

Впрочем, уверен эксперт, Берлин и Париж на подобный шантаж Киева не пойдут, поскольку в настоящее время у лидеров Старого Света внутри Евросоюза полно своих проблем.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина является независимой страной и никто не имеет права ей указывать, какие новшества вносить в местное законодательство. Поэтому Киев не собирается удовлетворять "хотелки" Москвы в плане определения особого статуса Донбасса в Конституции.

Пан Кулеба потребовал прекратить огонь в зоне соприкосновения и не ставить минские соглашения "с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации" у него на родине.

Помимо этого масло в костер подлил и замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в мятежном регионе Алексей Резников. Этот деятель объявил, что минские договоренности во многом больше вообще не актуальны.

В Москве подобные речи с берегов Днепра оценивают критически и прогнозируют, что выход Киева из соглашений явно "не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве". О чем предупредил официальный голос Кремля Дмитрий Песков в минувшее воскресенье, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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