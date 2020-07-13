Киев отказался выполнять "хотелки" Москвы

Киев отказался выполнять "хотелки" Москвы
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти Незалежной протестуют против предоставления особого статуса Донбассу

Украина отказывается удовлетворять "хотелки" России, настаивающей на выполнении минских соглашений в плане предоставления особого статуса Донбассу и закреплении его в Конституции соборной. В Киеве напомнили о независимости Незалежной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Изданию "Сегодня" он отметил, что если Москву не устраивают положения украинских законов, то это проблема российской стороны, а не Киева. По его словам, Незалежная полностью выполняет свои международные обязательства.

"Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", – цитирует "Европейская правда" пана Кулебу.

Таким образом министр прокомментировал отказ украинского руководства внести поправки в Конституцию, как того требует не только Россия, но и подписанты минских соглашений – Германия и Франция, о предоставлении особого статуса Донбассу.

Пан Кулеба сообщил, что сегодня на Украине осуществляется реформа децентрализации. В рамках данного процесса могут рассматриваться полномочия неподконтрольных Киеву территорий ЛНР и ДНР, пояснил глава МИД.

Министр подчеркнул, что непосредственно упоминание в Конституции этих мятежных регионов (в Незалежной их именуют "ОРДЛО"), для Украины "неприемлемо", о чем украинские власти откровенно говорят своим западным партнерам.

Ранее в июле премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что народные республики Донбасса скоро станут частью РФ уже не де-факто, а де-юре. С ним согласен и глава Донецка Денис Пушилин. По его мнению, нет никакой перспективы возвращения мятежных территорий под юрисдикцию Киева.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля

Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате

Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей