По его словам, регионы и без того принадлежат РФ, но пока неофициально

Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай утверждает, что республики Донбасса де-факто уже принадлежат России. А скоро может и вовсе состояться их официальное присоединение к территории страны. Об этом он заявил во время съезда партии "Родина" в Санкт-Петербурге.

"В относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской федерации... а станут таковой и де-юре", – говорит он.

В ДНР уже давно идут разговоры о том, что возвращение региона на Украину практически невозможно. Свое будущее многие жители связывают с Россией, отмечая, что им чужда украинская "русофобская и неонацистская идеология". Вскоре процесс интеграции между Россией и республикой власти ДНР намерены усилить.

При этом Зеленский отвергает, что Россия предъявляла какие-либо требования по Донбассу, касающиеся доказательств особого статуса региона на Украине.