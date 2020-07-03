Мятежный регион связывает свое будущее исключительно с Россией

Вероятность того, что ДНР воссоединится с Украиной, равны нулю. Об этом заявил глава народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что жителям Донбасса чужда "русофобская и неонацистская идеология Украины". Свое будущее они связывают исключительно с Россией, а власти республики намерены усилить интеграционные процессы.

"Перспективы возврата в состав Украины равны нулю", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" Пушилина.

Глава ДНР убежден, что и самой Незалежной это не нужно, поскольку в регионе за несколько лет после событий 2014-го сформировалась "новая общность людей с русским менталитетом". И если вдруг восстановятся прежние границы, остатки государственности Украины может быть разрушена изнутри.

По мнению лидера республики, в Киеве осознают инакомыслие жителей шахтерского края.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сказал, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Незалежной, поскольку тогда они должны будут выплачивать пенсии населению Донбасса. Кроме того, Киеву придется искать финансы на восстановление региона. А еще придется разбираться с тем, кто на Украине "героем", а кто "преступник".