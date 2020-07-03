Депутаты Рады затопали ногами из-за референдума в Крыму

Депутаты Рады затопали ногами из-за референдума в Крыму
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Парламентарии возмущены слабой реакцией официального Киева на голосование в Республике

Украина потрясена высокой явкой крымчан на референдум по поправкам в Конституцию РФ. Правительство Незалежной обязано жестко отреагировать на проведение Россией этого плебисцита в Крыму. Сегодня с такими упреками в сторону украинского кабмина выступил известный местный скандалист, депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"У меня вопрос: где жесткая реакция правительства о недопустимости проведения подобных действий на территории Украины, я имею в виду наш, украинский, Крым, где они объявили, что у них явка 90%?", – рвал и метал молнии человек, которому в 2014 г. четко в Симферополе дали понять, чей в реальности полуостров.

Пану Гончаренко попытался ответить премьер-министр страны Денис Шмыгаль, отметивший, что официальный Киев уже пожаловался своим западным союзникам. Иностранные партнеры, в свою очередь, также осудили проведение в Крыму голосования по российской Конституции. Глава кабмина посоветовал депутатам внимательно изучить заявления МИД Украины по этому вопросу, которое можно найти на сайте министерства.

"Мы обратились к нашим международным партнерам, и они также осудили проведение подобных мероприятий, которые назвали референдумом", – цитирует "ПолитНавигатор" пана Шмыгаля.

После этих слов в зале парламента поднялся шум, пишет издание. Депутаты начали кричать и топать ногами. 


Напомним, накануне ЦИК России подвел итоги голосования. Согласно его данным, в Крыму на референдум пришли 1 227 150 избирателей (81,75%). Поправки в Конституцию поддержали 90,08% крымчан.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил, что изменения в основной закон страны вступят в силу с 4 июля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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