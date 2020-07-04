Минск должен защитить северные рубежи Незалежной

Независимая Белоруссия – вот гарант спокойствия на Украине. Об этом заявил бывший глава Вооруженных сил США в Европе, генерал Бен Ходжес. Независимой республика должна быть, естественно, только от России.

"Надеюсь, Беларусь сможет и дальше оказывать сопротивление российскому давлению и размещению войск РФ на ее территории", - сказал Ходжес в интервью LB.ua.

По его мнению, это "будет хорошо для Украины, для Польши, для Литвы". Поддерживать сопротивление Минска Москве должен Киев: в его интересах объяснить белорусам, почему важно не пускать россиян в страну. Запад тоже должен показать Минску свою привлекательную сторону. США, по словам генерала, это уже налаживают отношения с белорусским руководством.

Впрочем, Ходжес полагает, что в числе приоритетов Кремля Союзное государство с Белоруссией сейчас не значится. Поэтому Украине вряд ли стоит ожидать нападения с севера. Скорее, нужно переживать за Одессу – именно туда Россия может протянуть руки после того, как захватит дамбу в Херсонской области.

Ранее в США допустили, что Россия под предлогом военных учений в Крыму может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить под свой контроль Северо-Крымский водоканал и таким образом решить проблему дефицита пресной воды на полуострове.

В военных маневрах "Кавказ-2020" Киев тоже увидел провокацию со стороны Москвы.