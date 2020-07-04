На Украине нашли способ перекрыть сообщение Крыма с остальной Россией

На Украине нашли способ перекрыть сообщение Крыма с остальной Россией
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрист объяснил последствия запуска поездов по Крымскому мосту без разрешения Киева

Украина может жаловаться на запуск грузовых поездов по Крымскому мосту, но ситуацию это не именит. Об этом заявил юрист-международник Дмитрий Романенко.

Ранее замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила о готовящемся обращении в Арбитражный трибунал, где уже лежит иск о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в связи со строительством Крымского моста без согласия Украины. После запуска по мосту товарных составов спор, по мнению Джапаровой, еще более обострился, поскольку Москва не получила разрешения Киева на организацию грузового сообщения с полуостровом.

Комментируя это заявление, Романенко заметил, что Украина может жаловаться куда угодно, никаких последствий это не повлечет.

"Крым является территорией РФ и какие-либо согласования с третьими сторонами России не требуются", – приводит МК слова юриста.

Грузовые поезда начали курсировать в Крым и обратно через Керченский пролив с 30 июня 2020 года. До этого по Крымскому мосту было запущено пассажирское железнодорожное сообщение. В США уже заявили, что решение России организовать движение поездов на полуостров в обход Украины является поводом для сохранения санкций.

Фоторепортаж
Прогнувшийся Крымский мост бьет рекорды
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей С
Ответить
ой дурачье... )))
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