По Крымскому мосту запустят грузовые поезда

Тяжеловесы двинутся по переправе после торжественной церемонии

По Крымскому мосту запустят грузовое железнодорожное движение. Первые грузовые поезда поедут по нему уже во вторник, 30 июня. 

Грузовые составы по переправе запустят после церемонии открытия движения. На ней будут присутствовать министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

Два поезда пойдут по мосту навстречу друг другу. В материковую Россию направится поезд с продукцией крымских предприятий, а на полуостров – состав с топливом, удобрениями, зерном, цементом и т.д., сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".

Ранее директор ГБУ "Территориальный фонд геологической информации" республики Крым Эскендер Османов рассказал, насколько опасны подводные вулканы для Крымского моста и какова вероятность, что мост рухнет.

Фоторепортаж
Добьют железная дорога и грузовики: Крымский мост рухнет зимой
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Александра ЛЕОНИДОВА

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