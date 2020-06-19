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На Украине то и дело появляются сообщения о том, что Крымский мост вот-вот рухнет. Как иногда пишут журналисты, причиной этому станут подводные вулканы. Директор ГБУ "Территориальный фонд геологической информации" республики Крым Эскендер Османов опроверг этот миф.
Эксперт прокомментировал слухи о том, что переправа через Керченский пролив повлияла на тектонические плиты, создав антропогенную нагрузку. По его словам, ничего страшного с дорогой не произойдет, а грязевых вулканов под нею нет, хотя они могут быть около моста.
"На поверхности они изобилуют на Керченском полуострове. Сложная геология",
– заявил Эскендер Османов изданию "Царьград".
Специалист также усомнился в том, что человек способен повредить такие "могучие силы", как тектоника, что спровоцировало бы ее детонацию.
О том, что Крымский мост будет уничтожен из-за грязевых вулканов после запуска автомобильного движения, не раз говорил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар. Однако ни одно его предположение так и не сбылось. Подобные новости об опасности для Крымского моста регулярно публикуют украинские СМИ.
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