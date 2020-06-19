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Сотрудники ФСБ поймали украинца, который пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска на границе. Уроженец Запорожья перебрался через залив Сиваш, чтобы добраться до Пермского края, но на российской территории его остановили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как пишет РИА "Новости", нарушителя задержали на два дня, чтобы выяснить подробности этого инцидента. При нем нашли ID-карту гражданина Украины, уточняет "Царьград".
Украинцы регулярно пытаются незаконно попасть в Крым. Некоторые даже хотят получить российский паспорт.
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