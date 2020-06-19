В Крыму нашли запасы пресной воды

В Крыму нашли запасы пресной воды
Фото: pixabay.com
Проблема с водоснабжением остается только в Симферополе

Большие запасы пресной воды обнаружены в подземных природных резервуарах в горах Крыма. Ученые Севастопольского госуниверситета (СевГУ) два года вели исследования и пришли к выводу, что эту воду можно использовать.

Как выяснилось, полуостров опутан сетью тектонических разломов, по которым течет вода. Она образуется постоянно за счет конденсации пара в горных породах. Большинство подземных потоков вливаются затем в Черное и Азовское моря. Их объем достигает 1 млн кубометров в сутки. Их можно использовать для нужд населения и сельского хозяйства.

Главная сложность в большой глубине залегания источников – до 2,5 тыс. метров. Но есть участки, где вода подходит на расстояние 300 м до поверхности. Там и нужно бурить скважины, приводит РИА "Новости" мнение ученых.

Пока же дефицит воды власти Крыма пытаются ликвидировать другими способами. Так, в Симферополь решено проложить водовод из Тайганского водохранилища. На строительство 60-километровой системы уйдет пять месяцев, но потом город будет полностью обеспечен питьевой водой, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 19 июня.

В эфире "Россия 24" он подчеркнул, что в целом в Крыму нет проблем с водой, но в Симферополе такой дефицит сохраняется. Сейчас разрабатывается система водоснабжения города из артезианских скважин. Они заработают уже к концу июня, из одного колодца вода уже пошла.

Проблемы в пресной водой в Крыму начались после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, куда поступала вода из Днепра. Отменить водную блокаду Киев отказывается, продавать воду тоже. При этом местные эксперты опасаются, что у Москвы может лопнуть терпение, и она силой захватит канал вместе с частью территории Незалежной.

Николай ВИКТОРОВ

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