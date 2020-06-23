Последний участок дороги сдадут в 2023 году

Трасса "Таврида" в Крыму полностью будет готова через три года. Об этом рассказал пресс-секретарь крымского управления генподрядчика стройки АО "ВАД" Григорий Назаров.

По его словам, компания уже подписала договор с департаментом транспорта в Севастополе на строительство последнего, восьмого, участка дороги. На работы планируется выделить 8,9 млрд рублей.

Эта часть трассы, у которой будет четыре полосы и три развязки, протянется на шесть километров. Строительство поделят на два этапа, первый завершится к зиме 2021 г., пишет РИА "Новости недвижимость".