Названа дата окончания строительства "Тавриды" в Крыму

Последний участок дороги сдадут в 2023 году

Трасса "Таврида" в Крыму полностью будет готова через три года. Об этом рассказал пресс-секретарь крымского управления генподрядчика стройки АО "ВАД" Григорий Назаров.

По его словам, компания уже подписала договор с департаментом транспорта в Севастополе на строительство последнего, восьмого, участка дороги. На работы планируется выделить 8,9 млрд рублей. 

Эта часть трассы, у которой будет четыре полосы и три развязки, протянется на шесть километров. Строительство поделят на два этапа, первый завершится к зиме 2021 г., пишет РИА "Новости недвижимость". 

Полина ИВАНОВА

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