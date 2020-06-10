Недальновидность Киева ведет к печальным последствиям для самой Незалежной

Руководство Украины повторяет с Крымом тут же ошибку, что и с Донбассом. Отказавшись от прямых поставок угля, Киев вынужден закупать то же топливо намного дороже. Отказавшись от подачи воды на полуостров, Незалежная рискует потерять Днепр. Об этом заявил украинский экономист Максим Гольдарб.

По его мнению, Украина может лишиться своих водохранилищ на Днепре, самой реки и с нею Херсонщины, если у России лопнет терпение, и она силой возобновит подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Эксперт напомнил, что Россия была готова покупать у Украины воду, но "недоговороспособные власти" Незалежной отказались от этого предложения. Они рассчитывают на международную поддержку, но на самом деле им никто не поможет – "ни американцы, ни немцы, ни поляки".

"Максимум, что произойдет в ответ, – это канцлер какой-нибудь выразит глубокое сожаление... Оно нам надо?" – указал Гольдарб в эфире "KPT", напомнив, что в Крыму проживают украинцы.

По его мнению, опыт ничему не учит Киев. Там уже обожглись, пойдя на поводу националистов и отказавшись от поставок угля с Донбасса. В результате регион нашел способ сбыта добываемого топлива, а Киев "как дурак" и платит сейчас за донецкий уголь "больше чем нужно", передает РИА ФАН.

Ранее в Киеве заподозрили Москву в стремлении захватить контроль над Северо-Крымским каналом, часть которого находится на территории Украины.

На полуострове уже несколько лет отмечается дефицит пресной воды. В 2020 г. ситуация усугубилась: из-за сухой зимы реки высохли еще до наступления летней жары.