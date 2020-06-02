Летняя жара еще не началась, а реки уже пересохли

Крым испытывает серьезный недостаток пресной воды. По данным местного Гидрометцентра, в водохранилищах сейчас запасы в два раза меньше, чем было в прошлом году, когда уже отмечался водный дефицит.

"Суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110 миллионов кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - говорится в сообщении.

Нынешняя зима на полуострове выдалась сухая и малоснежная. В бассейнах основных рек осадков выпало всего 20% – 65% от нормы. Учитывая, что и в прошлом году дождей выпало примерно на треть от обычного уровня, дефицит воды налицо.

Летняя жара еще не началась, а потребление водных ресурсов фиксируется значительное, и реки мелеют. К середине июня может полностью пересохнуть река Черная выше Чернореченского водохранилища, предупреждают синоптики. Не останется воды и в реках около Алушты, Судака, Феодосии.

Спасти ситуацию могут только обильные продолжительные дожди, передает "Царьград". Но пока прогноз погоды радует только отдыхающих: в начале лета дни ожидаются солнечные, температура воздуха поднимется до +25 ... +30°С. Местами пройдут ливни с грозами, но кратковременные.

На фоне погодных катаклизмов украинские власти заявили, что не намерены снабжать Крым водой. Ранее 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивало водоотведение из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Киев перекрыл его после перехода полуострова в российскую юрисдикцию.