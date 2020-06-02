Региону грозит экологическая катастрофа

Украинские власти заявили о критической ситуации в Крыму из-за проблем с водоснабжением. О тревожном положении дел на полуострове высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что Киев отслеживает происходящие в регионе события и знает о серьезных проблемах там. Однако никакой поддержки оказывать не собирается.

Тему пресной воды на полуострове в очередной раз подняла экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она обратилась в ООН с просьбой повлиять на Украину, в одностороннем порядке перекрывшую доставку воды в регион.

В ответ власти Незалежной в лице главы МИД Дмитрия Кулебы заявили, что не будут помогать РФ "решать ее проблемы как оккупанта". Такой комментарий министр дал в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.

До событий 2014 г., в результате которых Крым вернулся в состав России, более 80% необходимой пресной воды этот регион получал за счет поставок с Украины, напоминает телеканал "360". После проведения референдума о воссоединения с Россией Киев прекратил поставки воды на полуостров.

Ранее Поклонская предсказала Крыму экологическую катастрофу из-за проблем с пресной водой.

