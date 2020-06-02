Водная блокада полуострова не останется без ответа

Украина нарушает права жителей Крыма, лишая их пресной воды. Если киевские власти не будут благоразумны и не восстановят водоснабжение, придется подать иск в международные инстанции. Об этом заявил глава комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель.

Он отметил, что крымчане преодолели уже много препятствий и пережили несколько блокад, организованных украинской стороной. "Переживем и водную", – убежден парламентарий. Однако спускать Киеву такое поведение нельзя.

"По многочисленным нарушениям прав крымчан со стороны Украины необходимо готовить международный иск", - приводит РИА "Новости" слова Гемпеля.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что из-за слишком сухой зимы резервуары Крыма наполовину пусты, а реки обмелели еще до наступления жары. На этом фоне глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет помогать Москве решать проблему со снабжением крымчан пресной водой. Судя по всему, Украина решила последовать совету американского дипломата Джона Хербста, который указал, что Северо-Крымский канал – прекрасный механизм для давления на Россию.

В мае в Крыму начался заочный судебный процесс над организатором продовольственной, транспортной и энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. Подсудимый в интервью СМИ факт блокады признает, но виновным себя не считает.