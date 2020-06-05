На полуострове разгорелся скандал из-за жаждущих попасть на отдых россиян

Полицейские Крыма задержали жителя Самарской области, попавшего на полуостров по Крымскому мосту. Он пытался избежать обязательного карантина при помощи взятки, сообщили в МВД республики.

Автомобиль "ВАЗ-21150" был остановлен нарядом ДПС на посту "Керчь". Водитель признался, что приехал на полуостров как турист, и попросил пропустить его за 5 тыс. рублей. Его предупредили, что такие действия расцениваются как взятка должностному лицу, а это является уголовным преступлением, и рекомендовали развернуться и покинуть полуостров обратно по Крымскому мосту. Но мужчина уговорам не внял и все-таки попытался "порешать вопрос" с помощью пятитысячной купюры.

"Злоумышленник, находясь в салоне служебного автомобиля ГИБДД, положил между пассажирским сиденьем и подлокотником лист бумаги с завернутой в него денежной купюрой", – говорится в сообщении МВД. В результате самарского "решалу" задержали и завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В связи с эпидемией коронавируса в Крыму сейчас действует правило обязательного размещения на две недели в обсерватор всех приезжих, не имеющих крымской прописки. Несмотря на это, на полуострове ждут увеличения туристического потока. Причем большинство россиян предпочитают добираться в Крым на поезде.

Пляжи на полуострове должны полноценно заработать уже в первой половине июня. Однако глава республики Сергей Аксенов рекомендовал местным отельерам и владельцам общепита не рассчитывать на массовый туризм, по меньшей мере, до начала июля. В лучшем случае, на курорт приедут свои же крымчане.

Ранее в Крыму завели уголовное дело на гражданина, который, будучи больным коронавирусом, не соблюдал самоизоляцию.