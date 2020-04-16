Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Крым готовят к открытию курортного сезона

Крым готовят к открытию курортного сезона
Фото: pixabay.com
Первыми в санаториях бесплатно отдохнут местные жители

Курорты Крыма могут скоро открыться. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Начать сезон планируется с помощью местных жителей – их отправят в санатории за счет бюджета.

"Если наш режим самоизоляции даст эффект, то попробуем за счет внутренней загрузки запустить работу курортной сферы", – цитирует РИА "Новости" Аксенова.

По его словам, как только в регионе не останется больных коронавирусом, гостиницы и здравницы можно будет открывать. Но сам полуостров останется закрытым, пока риск завозных случаев COVID-19 не будет полностью ликвидирован. В этот период на побережье смогут отдохнуть сами крымчане, в том числе бесплатно – пребывание в санаториях инвалидов, ветеранов и малообеспеченных семей покроют из бюджета.

К настоящему времени на полуострове зафиксировано 45 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных увеличилось на три человека. Всего в России зафиксировано около 28 тысяч пациентов в COVID-19.

Ранее стало известно, что несколько крымчан с коронавирусом пытались сбежать с полуострова. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля

Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

СМИ: Парад Победы будет перенесен из-за эпидемии коронавируса

Точную дату власти определят позднее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей