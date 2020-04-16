Первыми в санаториях бесплатно отдохнут местные жители

Курорты Крыма могут скоро открыться. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Начать сезон планируется с помощью местных жителей – их отправят в санатории за счет бюджета.

"Если наш режим самоизоляции даст эффект, то попробуем за счет внутренней загрузки запустить работу курортной сферы", – цитирует РИА "Новости" Аксенова.

По его словам, как только в регионе не останется больных коронавирусом, гостиницы и здравницы можно будет открывать. Но сам полуостров останется закрытым, пока риск завозных случаев COVID-19 не будет полностью ликвидирован. В этот период на побережье смогут отдохнуть сами крымчане, в том числе бесплатно – пребывание в санаториях инвалидов, ветеранов и малообеспеченных семей покроют из бюджета.

К настоящему времени на полуострове зафиксировано 45 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных увеличилось на три человека. Всего в России зафиксировано около 28 тысяч пациентов в COVID-19.

Ранее стало известно, что несколько крымчан с коронавирусом пытались сбежать с полуострова.