Крым готовят к открытию курортного сезона
Курорты Крыма могут скоро открыться. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Начать сезон планируется с помощью местных жителей – их отправят в санатории за счет бюджета.
"Если наш режим самоизоляции даст эффект, то попробуем за счет внутренней загрузки запустить работу курортной сферы", – цитирует РИА "Новости" Аксенова.
По его словам, как только в регионе не останется больных коронавирусом, гостиницы и здравницы можно будет открывать. Но сам полуостров останется закрытым, пока риск завозных случаев COVID-19 не будет полностью ликвидирован. В этот период на побережье смогут отдохнуть сами крымчане, в том числе бесплатно – пребывание в санаториях инвалидов, ветеранов и малообеспеченных семей покроют из бюджета.
К настоящему времени на полуострове зафиксировано 45 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных увеличилось на три человека. Всего в России зафиксировано около 28 тысяч пациентов в COVID-19.
Ранее стало известно, что несколько крымчан с коронавирусом пытались сбежать с полуострова.
В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля
Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Японские власти могут ввести режим ЧС по всей стране
- Пропали рассказавшие правду о коронавирусе в Китае журналисты
- Работал в китайской лаборатории: американцы нашли "нулевого" пациента
- Лавров высказался о теориях появления коронавируса
Здоровье
- Для памяти и сердца: сухофрукты поддержат здоровье после 50 лет
- Ученые: спорт защитит от осложнений при коронавирусе
- Упражнения для пенсионеров: как оставаться в форме после 60 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик