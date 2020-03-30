На полуострове зафиксирован случай умышленного заражения человека COVID-19

В Крыму будут судить местного жителя, который нарушил правила самоизоляции при подтвержденном инфицировании коронавирусом. Уголовное дело уже возбуждено, сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин в понедельник, 30 марта.

Отмечается, что из-за действий больного коронавирусом пострадал как минимум еще один человек – его заражение уже подтверждено, передает "Крыминформ". Ранее сообщалось, что крымчанин нарушил карантин и пришел на прием к врачу, после чего медик заболел.

В общей сложности на полуострове зафиксировано 20 пациентов с коронавирусом, пятеро из них – в Севастополе. Под контролем находится еще более 2,6 тысяч человек. За соблюдением самоизоляции следит полиция. В случае нарушения режима гражданам грозит принудительная госпитализация.

В Крыму, как и на всех российских курортах, закрыты все развлекательные заведения, парки, точки общепита. Такие ограничения нравятся не всем. Четверо местных жителей с подтвержденным диагнозом уже пытались сбежать на Украину, передает телеграм-канал "Шулика".

Ранее правительство РФ утвердило поправки в Административный кодекс, ужесточающие наказание за нарушение правил карантина. Максимальный размер штрафа – 1 млн рублей. Простой гражданин за первое нарушение, не повлекшее за собой заражения окружающих, заплатит 15-30 тыс.рублей.

По последним данным, в России подтверждено 1534 диагноза "коронавирус". В московской больнице в Коммунарке за последние сутки скончались два пациента.

