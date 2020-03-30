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За сутки в Коммунарке умерли двое человек

продолжениеВ России появились три препарата от коронавируса
Врач раскрыл статистику

Глава больницы в Коммунарке, куда определяют заразившихся коронавирусом, сообщил последние данные.

Денис Проценко на своей странице в "Фейсбук" раскрыл статистику за сутки.

В целом на лечении в больнице сейчас – 348 человек. С подтвержденным коронавирусом – 78 пациентов, с подозрением – 115. За сутки в госпитале в Коммунарке умерли два человека. У одного из них COVID-19 был подтвержден. У второго – подозрение, отмечается в сообщении.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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