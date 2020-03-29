Из-за коронавируса власти полуострова пошли на жесткие меры

Чтобы сдержать распространение COVID-19, в Крыму закрывают на время карантина заведения, которые продают пиво на розлив. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов.

Соответствующие изменения внесут в указ "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым". Введение дополнительных ограничений обсуждалось на воскресном заседании оперштаба. Трансляция опубликована на странице Аксенова в Фейсбук.

Он уточнил, что магазины, в которых среди всего прочего продается алкоголь, считаются продовольственными и не попадают под ограничения. А вот все "наливайки", которые оказывают услуги, прикроют на время.

Как сообщалось ранее, в России за сутки от коронавируса умерли 4 человека. Несмотря на просьбы властей посидеть дома, ряд россиян восприняла длинные выходные как отпуск и рванула на шашлыки.