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Украина поймала еще одного "российского" шпиона с гранатометом

Украина поймала очередного "российского" шпиона с гранатометом
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
У "агента" ФСБ обнаружили целый склад оружия

СБУ второй день подряд отчитывается о поимке "русских" шпионов. Вчера украинские спецслужбисты задержали своего коллегу генерал-майора Валерия Шайтанова, а сегодня экс-сотрудника Центра спецопераций "А" Службы безопасности. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Нынешнего "агента" взяли по делу Шайтанова, которого якобы завербовал офицер ФСБ еще в 2014 г. для организации терактов в Незалежной, ликвидации радикалов, а также, чтобы передавать в Москву секретные данные о проведении спецопераций в Донбассе и сотрудничестве Киева с западными партнерами.

По месту жительства у нового фигуранта изъят целый склад оружия: ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет с двумя гранатами, пистолет STEYR 1914 с глушителем, карабин, ружье Mauser-Werks, самодельная винтовка с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, некое пластичное взрывчатое вещество, 12 капсюлей-детонаторов и свыше девяти тысяч патронов различного калибра.

Данный арсенал отправлен на экспертизу. Пока "шпиону" вменяют статью о "Незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". В ведомстве отмечают, что изучают все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.

Так и до дела "террористки" Надежды Савченко недалеко. А ряд украинских источников полагает, что история шпиона Бобыля, он же Шайтанов, который якобы должен был организовать убийство украинского боевика с чеченскими корнями Адама Осмаева, напоминает постановку СБУ с сбежавшим из России блогером Аркадием Бабченко.

"Ну и изюминка: несколько дней назад была совершена инсценировка убийства Осмаева. Его тщательно загримировали, положив на землю со связанными руками. Фото передали Шайтанову в качестве подтверждения факта исполнения заказа", – говорится в сообщении Телеграм-канала "Зрада чи Перемога".

Скоро эсбэушники поймают группки молодых людей, которые, как уверял местный политтехнолог, засланы из России для заражения украинцев коронавирусом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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М
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хочу подсказать свиньям пару агентов,один жирный,всегда опухший,с вечным перегаром ,его сынок носит майку с ввп и поет рэп на русском когда его не просят
еще один мастер играть обрезанным на пианино,дома всегда носит кипу и паспорт ссср
и как вишенка на торте - вы уже в курсе надежда савченко,свободу наде,свободу...
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