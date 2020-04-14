Офицер якобы должен был ликвидировать по заданию Москвы местного радикала

Спецслужбы Незалежной отчитались об очередной громкой операции по вскрытию шпионской сети внутри страны и задержании генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее информации, украинский офицер работал на коллег из РФ (а то как же), в том числе, якобы планировал ликвидацию террориста Адама Осмаева – выходца из Чечни, который участвовал в нацбатальоне в гражданской войне в Донбассе на стороне киевского режима.

"СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации", – уведомляют украинские спецслужбисты. В ведомстве подчеркивают, что собраны и доказательства предательства своего офицера – аудио и фотоматериалы.

Отмечается, что Шайтанов действовал под псевдонимом Бобыль на некоего российского коллегу – полковника ФСБ Игоря Егорова, который его завербовал еще в 2014 г.

Украинец собирал и передавал секретные данные об отдельных операциях Киева в Донбассе, сотрудничестве местных спецслужб с иностранными партнерами и прочая. За организацию терактов Бобылю якобы были обещаны ФСБ $200 тыс и гражданство РФ.

СБУ зафиксировала агентурные встречи генерал-майора с российским офицером на территории Германии, Франции и Хорватии.

Напомним, украинские спецслужбы с постоянной регулярностью ловят у себя "российских" шпионов, однако редко показывает и лица (в отличие от последнего случая). А недавно один местный политтехнолог заявил, что новый коронавирус, который сейчас накрыл всю планету, был создан в России чуть ли не специально против Незалежной. Более того, в соборную Москва направила какие-то группы молодежи для "посева" штаммов заразы в разных областях соборной. Ну, то такое.

