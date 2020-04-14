На Украине заявили о поимке российского шпиона
Спецслужбы Незалежной отчитались об очередной громкой операции по вскрытию шпионской сети внутри страны и задержании генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее информации, украинский офицер работал на коллег из РФ (а то как же), в том числе, якобы планировал ликвидацию террориста Адама Осмаева – выходца из Чечни, который участвовал в нацбатальоне в гражданской войне в Донбассе на стороне киевского режима.
"СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации", – уведомляют украинские спецслужбисты. В ведомстве подчеркивают, что собраны и доказательства предательства своего офицера – аудио и фотоматериалы.
Отмечается, что Шайтанов действовал под псевдонимом Бобыль на некоего российского коллегу – полковника ФСБ Игоря Егорова, который его завербовал еще в 2014 г.
Украинец собирал и передавал секретные данные об отдельных операциях Киева в Донбассе, сотрудничестве местных спецслужб с иностранными партнерами и прочая. За организацию терактов Бобылю якобы были обещаны ФСБ $200 тыс и гражданство РФ.
СБУ зафиксировала агентурные встречи генерал-майора с российским офицером на территории Германии, Франции и Хорватии.
Напомним, украинские спецслужбы с постоянной регулярностью ловят у себя "российских" шпионов, однако редко показывает и лица (в отличие от последнего случая). А недавно один местный политтехнолог заявил, что новый коронавирус, который сейчас накрыл всю планету, был создан в России чуть ли не специально против Незалежной. Более того, в соборную Москва направила какие-то группы молодежи для "посева" штаммов заразы в разных областях соборной. Ну, то такое.
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Киево-Печерская лавра закрылась из-за коронавируса
- Китайский врач предупредил о возвращении эпидемии коронавируса в ноябре
- Очистка легких поможет иммунитету противостоять коронавирусу
- Иммунолог: Переболевшие коронавирусом остаются заразными
Здоровье
- Диетолог рассказал, чем заменить подорожавший имбирь
- Излюбленный овощ домохозяек поможет вернуть мужскую силу
- Диета долгожителя: как сохранить потенцию после 70 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик