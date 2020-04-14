Солдаты ВСУ тренировались стрелять из миномета

В ходе учений на контролируемой киевским режимом территории Донбасса погиб один военнослужащий и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.

Отмечается, что учебные стрельбы проводились на военном полигоне в Донецкой области. Взорвался миномет. В результате погиб 24-летний солдат роты спецназначения, у восьмерых сослуживцев ранения различной степени тяжести.

По информации "Пятого канала", ЧП произошло из-за неправильного обращения с оружием.