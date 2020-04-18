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Россияне массово едут по Крымскому мосту на полуостров

Россияне массово едут по Крымскому мосту на полуостров
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поток автомобилей резко увеличился за сутки

Не все россияне решили провести время самоизоляции на материковой части страны. Некоторые отправились в Крым. Власти выяснили, что за день число машин, проезжающих по Крымскому мосту, выросло на 40%. Об этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала журналистам. 

По ее словам, люди не стали чаще пользоваться самолетами или поездами. Эти потоки практически не изменились. 

При этом, как сообщила министр труда и социальной защиты Елена Романовская, все приезжающие заполняют анкету и получают памятку о том, что им необходимо сидеть на самоизоляции, передает "Крым.Информ". Людей со следующей недели начнут проверять и за несоблюдение карантина будут штрафовать. 

С середины апреля всех приезжающих в Крым отправляют на принудительную самоизоляцию на две недели. 

По последним данным на 18 апреля, на полуострове 43 больных коронавирусом. 

Президент Владимир Путин объявил, что с 28 марта по 5 апреля будет нерабочая неделя. Затем глава государства сообщил, что время домашней самоизоляции продлится до 30 апреля из-за распространения коронавируса в стране. Тогда же стало известно, что многие россияне раскупили номера в отелях Сочи. А жители провинций возмущались тем, что москвичи решили переждать это время не в столице. Ранее также сообщалось, что туристов разворачивают на въезде в Севастополь.

Полина ИВАНОВА

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