Жители провинции обругали сбежавших к ним из карантина москвичей
Объявленную президентом Путиным нерабочую неделю многие восприняли как призыв к отдыху на природе и пляже. Так, на прошлой неделе россияне раскупили путевки в Сочи, а в теплые выходные, вместо того, чтобы обезопасить себя и близких от коронавируса, устроили массовые пикники.
Однако в городе-курорте наплыву туристов вовсе не обрадовались. Его жители создали петицию, в которой попросили никого не впускать на его территорию в течение свободной недели. Заявление, о покушении на безопасность сочинцев в разгар COVID-19, подписали 15 тыс. человек. Бунт подняли также пользователи соцсетей. Они призвали россиян к благоразумию, подчеркнув, что "карантин – это не отпуск".
Впрочем, санатории и горнолыжные курорты по распоряжению правительства закрыли из-за пандемии коронавируса до 1 июня. Туристов отправят по домам раньше времени без полноценного отдыха, заставив отсиживаться в своих номерах.
Чтобы у россиян не было соблазна пренебречь режимом самоизоляции, ужесточили меры в ряде других регионов России. К примеру, на Алтае, жители которого категорически против гостей.
"Не приезжайте к нам на Алтай, пожалуйста", – умоляет интернет-пользовательница в "Фейсбук", чтобы не повторить ошибку итальянцев.
Не не тут-то было. Потеряв надежду отдохнуть на турбазах, люди ринулись на дачи, в том числе заброшенные. Москвичи устроили набеги на расположенные неподалеку от столицы области. Читатели портала "Рамблер" разразились едкими комментариями, отметив, что нарушение режима – это проделки не коренных жителей Первопрестольной, а "понаехавших".
"Пора вводить визовый режим с Москвой, чтоб и туда был учет, и оттуда. КСП (контрольно-следовая полоса – прим. ред) в три полосы, пограничники с собаками", - предложил один из комментаторов.
Напомним, накануне, 29 марта, в России скончалась девятая жертва коронавируса. На данный момент в стране 1836 больных китайской пандемией.
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