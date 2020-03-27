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Карантин у моря: россияне решили по-своему распорядиться неделей отдыха

Карантин у моря: россияне решили по-своему распорядиться неделей отдыха
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНазвана неожиданная причина новой вспышки COVID-19
В Сочи раскуплены все номера в гостиницах на период общенациональной самоизоляции

Россияне проигнорировали призыв властей и вместо домашнего карантина решили устроить себе на следующей неделе отдых на курорте. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, число бронирований номеров в отелях региона на время с 28 марта по 5 апреля значительно увеличилось сразу после объявления о нерабочей неделе.

"Буквально за сутки, с момента обращения главы государства, бронирование гостиниц на нашем побережье резко выросло, особенно в Сочи", - написал Кондратьев в "Инстаграм".

Поэтому в Краснодарском крае решено ввести дополнительные ограничительные меры: все новые бронирования запрещены, все торговые центры, кинотеатры, кафе, парки закрыты, досуговые мероприятия и экскурсии отменены. Санатории будут закрываться тут же, если там обнаружится хоть один человек с коронавирусом, сообщил губернатор.

Ранее премьер Михаил Мишустин распорядился закрыть все дома отдыха и санатории на российских курортах до 1 июня, разрешив уже проживающим там постояльцам остаться до конца срока, указанного в путевках, но в режиме самоизоляции. Кроме того, региональным властям рекомендовано действовать по примеру Москвы – на ближайшую неделю закрыть все, кроме аптек, продуктовых магазинов и банков.

При этом эксперты призывают правительство РФ не повторять ошибок Италии и не рассчитывать на сознательность граждан: лучше объявить жесткий карантин сейчас, чем потом расхлебывать последствия эпидемии.

За последние сутки в России число заболевших выросло почти на 200 человек, скончался уже третий пациент с коронавирусом.

Николай ВИКТОРОВ

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