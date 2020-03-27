Остановить эпидемию могут только самые жесткие меры, введенные как можно раньше

В России нужно объявлять не недельный выходной с режимом самоизоляции, а жесткий карантин. Только это остановит распространение коронавируса и смягчит удар по экономике. На этом настаивает профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин. Его уже поддержали ведущие российские экономисты.

Опыт Италии уже показал, что режим сознательной самоизоляции неэффективен. Более того, в Италии развитие эпидемии только усилилось после того, как граждан распустили по домам. Освобожденные от работы люди стали вести активную социальную жизнь, гулять, общаться – в итоге, когда больницы и морги оказались переполнены и власти объявили строгий карантин, драгоценное время было упущено.

"России необходимо избежать ошибок, сделанных другими странами", – говорится в опубликованном в "Фейсбук" Сонина воззвании экономистов.

По их мнению, россиян уже сейчас нужно не распускать на "каникулы", а посадить на жесткий карантин. Быстро организовать массовое тестирование на коронавирус. Для поддержки экономики и граждан, потерявших доход, выделить из бюджета 5 – 10 трлн рублей. Чем быстрее и решительнее будут введены ограничительные меры, тем менее разрушительными окажутся последствия эпидемии.

"Как только карантин и прочие ограничения будут сняты, спрос на товары и услуги должен быстро восстановиться, и экономика начнет расти", - убеждены эксперты. В противном случае кризис-2020 затянется на многие годы.

Ранее стало известно, что в Италии не хватает мест на кладбищах из-за коронавируса. На помощь итальянским медикам отправлены специалисты-эпидемиологи Минобороны РФ.

В России за последние сутки число инфицированных увеличилось на 196 человек, еще один пациент скончался. С 28 марта по 5 апреля по всей стране будет введен режим самоизоляции. Накануне граждане столь активно начали скупать алкоголь, что в правительство поступили предложения временно ввести сухой закон.