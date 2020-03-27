Во время самоизоляции придется вести здоровый образ жизни

Убить Covid-19 водкой не получится. Во-первых, вирус не реагирует на "лечение" алкоголем, это уже не раз заявляли специалисты Всемирной организации здравоохранения, во-вторых, на продажу спиртного в России могут ввести временные ограничения. С соответствующим предложением к премьеру Михаилу Мишустину уже обратился член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Хамзаев напомнил, что правительство имеет право регулировать торговлю алкоголем вплоть до полного запрета. Поэтому он считает правильным ввести на всей территории страны хотя бы до 1 мая 2020 г. особый режим – отпускать в одни руки не более 1 литра алкоголя крепостью выше 9 градусов, сообщает RT.

Ранее в России уже высказывались опасения, что вслед за гречкой с полок начнет исчезать и алкоголь. Владельцы крупных сетей успокаивали, что запас на складах достаточный, чтобы не возникло дефицита. Однако накануне недельного выходного, объявленного президентом Владимиром Путиным в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии, в городах-миллионниках возник повышенный спрос на спиртное. По данным ритейлеров, подобное в стране творится только перед Новым годом, пишет телеграм-канал "неДума". Если ажиотаж усилится, то возникнут перебои с поставками. Тогда вынужденную самоизоляцию россиянам придется проводить на трезвую голову.

Ранее медики дали совет, как лучше провести домашний карантин.



