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Чай с имбирем против коронавируса: секретный рецепт

Чай с имбирем против коронавируса: секретный рецепт
Фото: pixabay.com
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Напиток защитит от инфекций и укрепит иммунитет

В период распространения вирусных заболеваний имбирный чай поможет справиться с первыми симптомами. Напиток полезен при сухом кашле и температуре, он запускает обменные процессы и имеет противовоспалительные свойства. 

Ингредиенты чая с имбирем: лимон – 1 шт., корень имбиря – 1 шт., мед – 1 ч. ложка. 

Приготовление чая с имбирем: предварительно очищаем и промываем корень имбиря, отрезаем небольшой кусочек для чая. Нарезаем имбирь тонкими пластинами, его количество должно примерно поместиться в одну чайную ложку. 

Заливаем имбирь в чашке кипятком, накрываем сверху и оставляем на 5 минут. В теплый чай добавляем одну дольку лимона и чайную ложку меда, размешиваем до растворения меда в чае. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом супернапитка, который защитит от инфекций и очистит кровь. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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