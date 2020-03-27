Напиток защитит от инфекций и укрепит иммунитет

В период распространения вирусных заболеваний имбирный чай поможет справиться с первыми симптомами. Напиток полезен при сухом кашле и температуре, он запускает обменные процессы и имеет противовоспалительные свойства.

Ингредиенты чая с имбирем: лимон – 1 шт., корень имбиря – 1 шт., мед – 1 ч. ложка.

Приготовление чая с имбирем: предварительно очищаем и промываем корень имбиря, отрезаем небольшой кусочек для чая. Нарезаем имбирь тонкими пластинами, его количество должно примерно поместиться в одну чайную ложку.

Заливаем имбирь в чашке кипятком, накрываем сверху и оставляем на 5 минут. В теплый чай добавляем одну дольку лимона и чайную ложку меда, размешиваем до растворения меда в чае.

Ранее "Утро" поделилось рецептом супернапитка, который защитит от инфекций и очистит кровь.