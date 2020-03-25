Отвар укрепит иммунитет

Пока российские ученые только тестируют вакцину от коронавируса, избежать опасных болезней помогут лишь меры предосторожности: частое мытье рук и самоизоляция. Одним из главных защитников от инфекций остается наш иммунитет, именно поэтому так важно его укреплять.

Эффективным народным средством от болезней считается овсяный отвар. Он очищает организм, ускоряет обмен веществ и снижает уровень сахара в крови. Если правильно приготовить этот напиток, по словам иммунологов, он очистит кровь и укрепит иммунитет, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Строю для себя".

Рецепт полезного средства очень прост: 2 стакана овса заливаем 1 л холодной воды и настаиваем в течение суток. Затем кипятим лекарство в течение 5 минут на медленном огне. Настаиваем еще сутки и процеживаем.

Отвар готов! Пить автор блога рекомендует по 1 стакану один – два раза в день за 30 минут до еды. Вкус напитка напоминает квас, при этом средство обладает приятным овсяным ароматом.

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