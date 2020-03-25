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Мужская диета: как повысить тестостерон в домашних условиях

Мужская диета: как повысить тестостерон в домашних условиях
Фото: Bill Ling/moodboard/www.globallookpress.com
Некоторые привычные блюда оказались бесполезными для потенции

С возрастом уровень тестостерона постепенно снижается. Однако повлиять на количество гормона можно: для этого необходимо лишь отказаться от вредных привычек и правильно питаться. Некоторые продукты благоприятно влияют на потенцию и тестостерон, в то время как другие оказываются бесполезными или даже вредными для мужского здоровья.

Во время термической обработки овощи теряют больше половины витаминов и полезных свойств, поэтому от супов и овощных рагу лучше отказаться. На выработку тестостерона влияют витамины D и С, цинк, магний и кальций. Все эти вещества содержатся в свежих овощах, особенно полезна капуста, считает автор Яндекс.Дзен-канала "Фитнес по-чесноку".

Также для повышения мужского гормона необходимы животные жиры. В большом количестве они содержатся в селедке и курице, которую обязательно нужно есть с кожей, советует автор блога. Благоприятно влияют на здоровье и крупы, особенно полезна овсяная каша. В ней много необходимого для сердца и кровеносных сосудов магния, который также поднимает уровень тестостерона.

Ранее "Утро" рассказало о физических упражнениях, которые помогут повысить тестостерон.

Карина СИРАЗОВА

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