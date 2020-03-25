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Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день

Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
Фото: DPA/TASS
Плавание и танцы избавят от проблем со здоровьем

Физическая активность – залог молодости и красоты на долгие годы. Однако с возрастом заниматься некоторыми видами спорта становится тяжело и даже опасно. Комплекс простых упражнений снизит риск болезней суставов, продлит молодость и поднимет настроение.

Занятия аэробикой считаются одними из самых безопасных, поэтому подойдут и для пожилых. К ним относятся: велоспорт, бег, гимнастика и аквааэробика. Многими из этих упражнений можно заниматься в компании, что сделает их не только эффективными, но и интересными.

Не менее полезны и восточные практики, например, йога или тай-чи. Медитация укрепит организм, а тренировки улучшат чувство баланса и усилят выносливость, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Здоровье&Красота".

Во время плавания задействованы практически все мышцы организма, что делает его просто обязательным видом физической активности, особенно после 50 лет. Оно улучшает не только физическое, но и психическое здоровье, а также считается наименее опасным видом спорта, считает автор блога.

Танцы также полезны для пожилых людей – они поднимают настроение и заряжают энергией. Во время движений под музыку тренируется тело и чувство равновесия, именно поэтому стоит уделить им больше внимания, рекомендует автор канала.

Ранее "Утро" поделилось комплексом упражнений, которые можно выполнять утром сразу после пробуждения.

Карина СИРАЗОВА

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