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Раскрыта статистика по заболевшим коронавирусом в России

Раскрыта статистика по заболевшим коронавирусом в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»Александр Авилов
продолжениеРоссия повторяет ошибку Италии с карантином
На 27 марта известно о 196 новых случаях заражения COVID-19, один человек умер

Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня составляет, по последним данным, 1036 человек. За последние сутки стало известно о 196 новых случаях. Об этом сообщает оперштаб Москвы в телеграм-канале. Еще один человек умер от коронавируса. К этому моменту жертв COVID-19 в России трое.

"…в Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане",

– отмечается в сообщении. Зараженные есть в 58 регионах РФ.

Ранее медик назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве. По мнению главврача больницы в Коммунарке, он придется на середину – конец следующей недели.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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