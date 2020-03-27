На 27 марта известно о 196 новых случаях заражения COVID-19, один человек умер

Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня составляет, по последним данным, 1036 человек. За последние сутки стало известно о 196 новых случаях. Об этом сообщает оперштаб Москвы в телеграм-канале. Еще один человек умер от коронавируса. К этому моменту жертв COVID-19 в России трое.

"…в Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане",

– отмечается в сообщении. Зараженные есть в 58 регионах РФ.

Ранее медик назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве. По мнению главврача больницы в Коммунарке, он придется на середину – конец следующей недели.