Коронавирус

Специалисты прошли "обкатку" в Италии

С коронавирусом в России будут бороться войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также спецподразделения для защиты вооруженных сил от оружия и средств массового поражения и специальная техника.

Как пишет издание "Аргументы и факты", если раньше про эти подразделения особо не вспоминали, то теперь они выйдут на передний план, как и специалисты узкого профиля: вирусологи, микробиологи, эпидемиологи.

В армии это РХБЗ, которые, прежде всего, являются специалистами двойного назначения. Ранее Минобороны РФ отправило гуманитарную миссию в эпицентр пандемии, в Бергамо. На Ил-76 доставили диагностический комплекс, машины для дезинфекции, а также медицинское оборудование для тяжелобольных.

Для военных вирусологов – это прежде всего репетиция тех действий, которые, возможно, понадобятся в России. Параллельно учения военных медиков и РХБЗ прошли по всей России. Солдаты и офицеры отработали установку полевых госпиталей и санитарную обработку гражданских и военных объектов.

Как напоминает "АиФ", в истории уже были случаи, когда военные боролись с опасными болезнями. Так было в 1959 году во время вспышки оспы в Москве, а затем, в 1979-м, когда в бывшем Свердловске появилась сибирская язва.