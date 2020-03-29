Жителей столицы призывают покинуть парки по громкой связи

По городу ездят машины с громкоговорителями. Москвичей, которые на радостях ринулись гулять и жарить шашлыки во время карантина из-за коронавируса, просят покинуть парки и посидеть дома.

Автомобили появились в центре столицы – журналисты, к примеру, заметили их в районе Патриарших прудов.

"В соответствии с указом мэра Москвы, посещение парков временно приостановлено, просим вас отнестись с пониманием и не находиться на закрытых территориях", – доносится из динамиков обращение к москвичам.



Как отмечает "Интерфакс", на Патриарших в этот момент было довольно много гуляющих с детьми горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о новой стадии распространения коронавируса.