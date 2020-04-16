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Почти 3500 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России

Почти 3500 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/ Александр Щербак/ТАСС
продолжениеНа Сахалине стоматолог с COVID-19 продолжал лечить пациентов
Скончались 34 человека

За сутки в России зарегистрировано 3448 новых случаев COVID-19 в 78 регионах. От коронавируса умерли 34 человека. Свежую статистику на 16 апреля приводит оперштаб Москвы по борьбе с распространением вируса.

В Москве к утру четверга новым вирусом заразились еще 1370 человек, говорится в сообщении.

Есть и хорошие новости. В столице, по данным на 16 апреля, вылечили 189 человек. За весь период выздоровели 1394 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пишет РИА "Новости".

Отметим, что на фоне пандемии часть россиян оказалась в сложной ситуации. Дорожают продукты и лекарства, люди лишаются работы. Из-за этого некоторые граждане буквально "дошли до ручки" и начали красть еду в магазинах и отбирать пакеты с продовольствием на улицах.

В России на 16 апреля за весь период известно о 27938 заболевших коронавирусом. Скончались от COVID-19 232 человека. Вылечить медикам удалось 2304 пациента.

Как сообщалось ранее, в целом в мире число заболевших перевалило уже за два миллиона. Умерли более 137 тысяч человек.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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М
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