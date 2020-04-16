Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

На фоне пандемии и кризиса ценной добычей стали не только деньги и телефоны, но и продукты.

В целом по стране грабежей стало меньше на 9,9%, а краж – на 11,2%, пишут "Известия" со ссылкой на данные МВД. Между тем чаще теперь воруют еду.

Доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров рассказал, кто решается на отчаянный шаг. По его словам, похитителей продуктов можно разделить на три категории. Первая – это ранее судимые, чаще – неженатые безработные мужчины от 25 до 45 лет. Из-за того, что на фоне пандемии коронавируса в России на карантин закрылись многие предприятия малого и среднего бизнеса, такие люди "вынуждены слоняться по улицам в поисках выпивки и легких денег". Они не гнушаются грабить женщин и пенсионеров.

Ко второй категории Теохаров отнес гастарбайтеров в возрасте от 20 до 35 лет.

"Для данной категории преступников стандартная ситуация — нападение на граждан, чтобы отбирать купленные продукты. При этом в зоне риска находятся женщины, несущие большие пакеты с едой",

– рассказал он в беседе с изданием.

И, наконец, в третью группу входят граждане от 20 до 35 лет, которые из-за сложной ситуации дошли до ручки. Среди них встречаются и женщины. Эксперт привел в пример случай в Питере – там женщина пыталась пронести мимо кассы сметану и творог, а когда ее остановили, выхватила нож и кричала, что ей нечего есть.

"Люди остаются без работы и средств к существованию. Все это происходит весной, когда хочется жить и радоваться жизни",

– цитирует его URA.RU.

На фоне пандемии коронавируса в России продолжают дорожать товары. Так, стало известно, что поставщики повысили цены на лекарства, в том числе и жизненно важные. Рост стоимости некоторых доходит до 15%. Об этом со ссылкой на гендиректора DSM Group Сергея Шуляка пишет "Коммерсант". Поставщики задирают цены "про запас" на остатки товара, "так как новые партии им придется приобретать с учетом падения рубля", рассказал собеседник издания.

При этом дальнейший рост цен на лекарства маловероятен – россияне стали реже наведываться в аптеки из-за режима самоизоляции. Кроме того, многие уже запаслись лекарствами на несколько месяцев. Из-за того, что спрос упал, поставщикам придется выкручиваться – сдерживать рост цен, чтобы окончательно не потерять доход,

К утру 16 апреля число случаев коронавируса в России перевалило за 24 тысячи. К этой минуте в стране их зарегистрировано 24490. Умерли от COVID-19 198 человек. В Москве заразившихся – 14776. Жертвами коронавируса стали 106 человек. По последним данным, в столице умерли еще семь больных. У всех пациентов с коронавирусом была пневмония, сообщает оперштаб. Скончавшимся от COVID-19 было от 36 до 86 лет, при этом у 36-летнего пациента болезнь протекала тяжело, уточняет телеканал "360". "У него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких", – говорится в сообщении.

В мире, по данным института Хопкинса, который ведет статистику онлайн, на 16 апреля зарегистрировано уже 2064115 случаев коронавируса. 137020 больных COVID-19 умерли.

Ранее "Утро.ру" писало о первом заболевшем коронавирусом в России.