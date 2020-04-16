Экономический ущерб из-за эпидемии будет огромен даже при благоприятном развитии ситуации

Эпидемия коронавируса в России может привести к экономическим потерям в 17,9 трлн рублей. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства (НРА). Без работы окажутся до 15,5 миллионов человек, а предприятия лишатся от 3,9% до 83,9% дохода в зависимости от отрасли.

Сильнее всего пострадает гостиничный бизнес, сфера общественного питания и общественных услуг, пишут "Известия". Без половины прибыли останутся производители одежды и обуви. При этом аграрии, а также производители продуктов питания и табачных изделий практически не заметят потерь, считают эксперты НРА. Согласно их "пессимистичному" сценарию, инфляция в этом году превысит 9%, курс доллара достигнет 100 – 103 руб., а экономика вернется к росту только к 2024 году. Но более вероятным специалисты НРА считают развитие событий, при котором инфляция будет чуть выше 7%, ВВП сократится на 3%, а курс доллара удержится в коридоре 85 – 90 рублей.

Чтобы минимизировать потери, государство должно выработать комплекс мер поддержки гражданам и бизнесу. При этом уже объявленные решения – отсрочка налоговых платежей, кредитные каникулы и т.п. – эксперты считают "пожарными", то есть работающими в краткосрочной перспективе. Для вывода экономики из кризиса после карантина нужны более серьезные меры, передает РИА ФАН.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором были объявлены новые меры поддержки экономики.