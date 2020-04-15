Он уже полностью вылечился, но успел заразить окружающих

Первый случай коронавируса в Россию завезли из Италии в конце февраля. Об этом сообщил президент Российского респираторного общества, академик Александр Чучалин.

"У нас в России нулевым пациентом явился молодой мужчина 40 с лишним лет. Прилетел он из Милана ", – рассказал Чучалин в интервью изданию "Православие.ру".

По словам академика, он вместе с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко 27 февраля установил у этого мужчины коронавирус и назначил лечение. Пациент сейчас уже полностью здоров – он, кстати, оказался первым россиянином, излечившимся от коронавируса. К сожалению, мужчина до госпитализации успел заразить несколько человек, в частности, ближайших родственников. Его отец тяжело перенес заболевание, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал Чучалин.

Он подчеркнул, что инфекция очень заразная, причем в течение первой недели вообще себя никак не проявляет. Поэтому с появлением начальных признаков простудного заболевания нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы он наблюдал за развитием ситуации и мог вовремя среагировать, если дело дойдет до нехватки воздуха.

Как предполагают специалисты, "нулевой пациент" в Китае мог появиться еще прошлой осенью.

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