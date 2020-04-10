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В России нашли "нулевого пациента" с коронавирусом

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Первый заболевший COVID-19 мог появиться еще в октябре прошлого года

К такому выводу пришел российский вирусолог. Вспышка коронавируса, напомним, случилась в Китае в декабре 2019 года. Однако, учитывая, что инкубационный период довольно длительный, а симптомы не всегда явные, первый заболевший появился гораздо раньше, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года. Этот вывод основан на анализе опубликованных данных", – сообщил он в беседе с "Известиями".

В декабре же уже было известно о тяжелых случаях, когда людей госпитализировали с осложнениями, добавляет телеканал "360".

Как заявил эксперт, наиболее действенный способ в борьбе с пандемией коронавируса – это жесткий карантин, введенный на небольшой срок. Он оценил работу российских медиков, отметив, что наши врачи справляются в этой ситуации гораздо лучше европейских и американских.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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