Спрос на российские курорты вырастет из-за COVID-19

В Крыму ожидают наплыв туристов этим летом из-за вспышки коронавируса. Россияне в ближайшее время не смогут поехать за границу, поэтому отечественные курорты будут пользоваться особым спросом. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Всплеск гостей в российских гостиницах, по словам эксперта, очевиден. Однако Прасов в беседе с Nation News отметил, что, возможно, многие жители нашей страны откажутся от отдыха вообще: одни из-за страха заражения коронавирусом, другие из-за финансовых трудностей. Прасов добавил, что за последние три месяца благосостояние россиян не выросло, передает "Царьград", – поездку смогут позволить себе не все.

При этом специалист заявил: пока неизвестно, когда откроется туристический сезон. Он также прокомментировал информацию о том, что самостоятельно, то есть без приобретенного тура с трансфером и размещением, в этом году в Крыму будет довольно сложно. Об этом писали "Известия" со ссылкой на Российский союз туриндустрии. По словам Прасова, такое решение пока принято не было и оно будет зависеть от властей полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов сомневается в том, что межрегиональный туризм возобновится в ближайшее время. По его словам, путешественников до 1 июля точно ждать не стоит, пишет РИА "Новости".

Тем не менее, некоторые россияне не стали дожидаться открытия туристического сезона на полуострове и отправились на курорт на поездах. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, количество приезжающих по Крымскому мосту увеличилось в два раза.