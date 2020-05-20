Число желающих попасть на полуостров возросло в два раза за неделю

Многие россияне не ждут официального открытия туристического сезона в Крыму, они уже сейчас уезжают в регион на поездах. О том, что с 12 мая значительно увеличилось количество человек, прибывающих туда по Крымскому мосту, рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, не только россияне хотят попасть на полуостров. Украинцы также массово пересекают госграницу с Россией на автомобильных пунктах пропуска.

"Если до 12 мая приезжало 8 – 16 человек, то начиная с 14 мая 27 – 38 человек", – передает слова Пеньковской РИА "Новости. Крым".

При этом власти максимально фильтруют тех, кто хочет попасть в Крым. Всех въезжающих отправляют на карантин на две недели. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что если эпидемиологическая ситуация сохранится, то все сферы экономики заработают, в том числе откроется сезон-2020, передает телеграм-канал "Темы.Главное".