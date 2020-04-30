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На Крымском мосту устроят жесткий контроль автомобилистов

На Крымском мосту устроят жесткий контроль автомобилистов
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
На майские праздники - 2020 попасть на полуостров через переправу удастся не всем

Министерство внутренних дел Крыма собирается максимально "фильтровать" всех приезжающих на полуостров. Тех, кто не пройдет контроль будут разворачивать прям на переправе. Об этом рассказал замначальника ведомства  Александр Смаглин. 

Ранее сообщалось, что всех приезжающих на полуостров будут отправлять на 14– дневный карантин.  

"С учетом принятого решения о помещении гостей Крыма в обсерватор, мы будем максимально фильтровать и отправлять обратно", – цитирует Смаглина РИА "Новости". 

Трафик на Крымском мосту с 27 апреля вырос на 20% – многие решили уехать на майские на полуостров. 

Ранее сообщалось, что на Украине призвали Европу осудить строительство переправы. 

Марина МОНРО

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