В Крыму возникли проблемы со связью

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Люди не могут дозвониться друг до друга из-за аварии с кабелем

В Крыму злоумышленники повредили магистральный кабель, из-за чего возникли перебои с мобильной связью. Об этом журналистам сообщила пресс-служба управления информационной политики мининформа полуострова. Как пишет "Крыминформ", ремонтники занялись восстановлением кабеля. Сеть перегружена, поэтому люди не могут звонить с помощью федеральных мобильных операторов. Сообщается, что связь восстановят после обеда.