Летчики находятся в тяжелом состоянии

В Крыму совершил жесткую посадку ударный вертолет Ми-35. Как пишет "Интерфакс", трое летчиков госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что инцидент произошел во время плановых полетов на территории аэродрома Джанкой. На место выехали три бригады скорой помощи. Вертолет приписан 39 вертолетному полку, расположенному в Джанкое.