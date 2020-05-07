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В Крыму разбился боевой вертолет Ми-35

В Крыму разбился боевой вертолет Ми-35
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Летчики находятся в тяжелом состоянии

В Крыму совершил жесткую посадку ударный вертолет Ми-35. Как пишет "Интерфакс", трое летчиков госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. 

Сообщается, что инцидент произошел во время плановых полетов на территории аэродрома Джанкой. На место выехали три бригады скорой помощи. Вертолет приписан 39 вертолетному полку, расположенному в Джанкое.

Александр ИЛЬИН

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