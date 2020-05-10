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В Крыму назвали планы Зеленского по возвращению полуострова шутовскими

В Крыму назвали планы Зеленского по возвращению полуострова шутовскими
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool//www.globallookpress.com
Лидера Украины призвали заняться делом

У Владимира Зеленского есть шанс стать "настоящим президентом", если он будет строить свою политику на честности, адекватности и правдивости. "Шутовские" планы по возвращению Крыма при этом главе Незалежной лучше оставить. Так на полуострове отреагировали на заявление, которое ранее сделал Зеленский.

"Предлагаю Зеленскому оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников. У него еще есть шанс стать настоящим президентом",

подчеркнул в беседе с РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Напомним, глава Незалежной в своем обращении к украинцам по случаю Дня Победы заявил о планах установки четырех колоколов – в Луганске, Закарпатье, Донецке и Симферополе, которые должны одновременно зазвонить, когда в стране наступит мир. Видео опубликовано на странице Зеленского в Фейбуке. 

Ранее президент России Владимир Путин оставил украинского коллегу без поздравления с Днем Победы. Проигнорировал глава государства и грузинского лидера. Путин обратился лишь к народам двух стран.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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