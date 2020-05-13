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Прилепин раскрыл Собчак причину возврата Крыма

Прилепин раскрыл Собчак причину возврата Крыма
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущей рассказали о значимости символов и родни для россиян

Большинство граждан России относятся к Крыму, как к кровному родственнику, поэтому и приняли его вхождение в состав РФ в 2014 г. без оглядки на международные последствия. Так ответил журналистке Ксении Собчак известный писатель Захар Прилепин на ее вопрос, как объяснить простому соотечественнику, зачем нашей стране полуостров в контексте выгод для конкретного человека.

Обычному россиянину это даже не нужно объяснять, сказал публицист и упрекнул телеведущую за материализм.

"Там (в Крыму) просто живут родные люди, у которых то же самое представление о культуре, жизни, прошлом и будущем, что и у нас. Они – родня. Я чувствую к ним человеческую эмпатию. Вот у вас есть где-нибудь родня, и вы о ней переживаете. И для вас не имеет значения, где она находится", – заявил Прилепин в интервью Собчак на ее странице в "Ютуб".

Писатель сравнил Крым со священной иконой. На это журналистка парировала, что изображения Христа на иконах – это всего лишь "простые раскрашенные деревяшки". Прилепин указал ей на материальную природу всего, что нас окружает, включая и саму Собчак, которая "просто скелет, покрытый кожей" и "которую можно сломать". Та с ухмылкой отметила, что верит в то, что "он может ее сломать".

"Вас тоже можно назвать иллюзией. Но это не так. И христианство не иллюзия. И Крым не иллюзия. Но, конечно, это символ", – пояснил Прилепин.

Также Собчак поинтересовалась у оппонента, что бы он сказал конкретному человеку, если бы ему перед референдумом сообщили, что присоединение Крыма приведет к западным санкциям и ухудшит его жизнь. Публицист напомнил журналистке, что, кроме символизма и идеологического значения, вхождение полуострова в состав РФ имеет еще и рациональное зерно.

"Чем выше значимость России, тем больше у нас будет "бабла". Потому что если Россия не "кидает" своих, то африканские, латиноамериканские и другие страны скажут: это серьезный партнер, мы будем иметь с ними дело", – сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что сегодня РФ присутствует в 14 государствах, в том числе тех, где есть залежи золота и кобальта, и их власти хотят иметь дело с Москвой, а "не с европейскими верхами". По его мнению, это связано с тем, что "Россия своих не бросает" и ей можно доверять. И все это благодаря вхождению Крыма в состав РФ, добавил Прилепин.

Ксения Собчак периодически задает собеседникам вопрос о принадлежности Крыма, а в период своей предвыборной президентской кампании в 2018 г. собиралась попасть на полуостров через территорию Украины. Но не получила разрешения из Киева. Кстати, ранее стало известно, что телеведущая намерена вернуться в большую политику.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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