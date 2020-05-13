Телеведущая планирует дождаться нужного момента и продолжить попытки

Ксения Собчак поделилась своими карьерными планами. Звезда намерена и дальше заниматься политикой. Такое признание она сделала в прямом эфире в "Инстаграм".

"Политика – это моя страсть", – заявила телеведущая.

Журналистка, которая в 2018 г. участвовала в президентских выборах, добавила, что одна попытка попытка у нее уже была. Теперь Собчак надеется ее повторить, несмотря на то что, по ее словам, политикой в нашей стране заниматься непросто.

Экс-ведущая "Дома-2" добавила: это одна из ее больших целей, но важно дождаться правильного момента. Нужно, чтобы людей, которые хотели бы добиться изменений в стране, стало больше. При этом, по словам телезвезды, перемены должны произойти не революционным путем, передает URA.RU.

Меняться же под влиянием общественного мнения и "становиться удобной" журналистка не намерена, приводит ее слова "Царьград". Телеведущая заключила, что гордится своей независимостью.

Ранее Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала из-за текста для подписи к посту в "Инстаграм".