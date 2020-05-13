Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Собчак заявила о возвращении в политику

Собчак заявила о возвращении в политику
Ксения Собчак. Фото:Yulia Kapishnikova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеведущая планирует дождаться нужного момента и продолжить попытки

Ксения Собчак поделилась своими карьерными планами. Звезда намерена и дальше заниматься политикой. Такое признание она сделала в прямом эфире в "Инстаграм".

"Политика – это моя страсть", – заявила телеведущая.

Журналистка, которая в 2018 г. участвовала в президентских выборах, добавила, что одна попытка попытка у нее уже была. Теперь Собчак надеется ее повторить, несмотря на то что, по ее словам, политикой в нашей стране заниматься непросто.

Экс-ведущая "Дома-2" добавила: это одна из ее больших целей, но важно дождаться правильного момента. Нужно, чтобы людей, которые хотели бы добиться изменений в стране, стало больше. При этом, по словам телезвезды, перемены должны произойти не революционным путем, передает URA.RU.

Меняться же под влиянием общественного мнения и "становиться удобной" журналистка не намерена, приводит ее слова "Царьград". Телеведущая заключила, что гордится своей независимостью.

Ранее Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала из-за текста для подписи к посту в "Инстаграм".

Фоторепортаж
Непростой путь Собчак: от "Дома-2" до президента
Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Старков
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Пенсионерам отказали в дополнительных выплатах

ПФР опроверг информацию о выплате 6,5 тысяч рублей

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей